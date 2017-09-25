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В СФ надеются на полное восстановление отношений РФ и Германии и ее отказ от русофобии

Политика
25 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что ФРГ остается флагманом всей европейской экономики и западноевропейской политики

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров после победы блока канцлера Германии Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг надеется на полное восстановление двусторонних отношений этой страны с Россией.

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"Конечно, надо поздравить госпожу [канцлера Ангелу] Меркель с победой. Надо признать, что немцы вообще народ консервативный. В принципе, Германия на экономическом подъеме: кроме миграционных проблем, особо других сложных ситуаций не наблюдается в этой стране; я думаю, это и повлияло. Могло быть поражение и более чувствительным, если бы экономика стагнировала", - сказал Джабаров в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник.

Он отметил, что Германия остается флагманом всей европейской экономики и западноевропейской политики. "Я надеюсь, что в Германии понимают, что с Россией надо восстанавливать отношения в полном объеме, потому что это бьет и по немецкой экономике, а главное - по настроениям немецких избирателей", - сказал политик.

По его мнению, потеря голосов правящей партией на выборах в Бундестаг стала сигналом для Меркель, что надо отказываться от откровенной русофобии. Он убежден, что надо совместно решать многие вопросы, в том числе миграционные.

В воскресенье в ФРГ прошли выборы в Бундестаг, на которых победил консервативный блок Меркель в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, набрав 33% голосов. Таковы официальные предварительные результаты, опубликованные в ночь на понедельник председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером. Сама Меркель призналась, что рассчитывала на лучший результат на выборах. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии", ранее не представленную в парламенте, поддержали 12,6% участников волеизъявления, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.

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