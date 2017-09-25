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Кремль не комментирует результаты крайне правых на выборах в Германии

Политика
25 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, влияние таких сил в России минимально

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует успешные результаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на парламентских выборах в ФРГ, так как это внутреннее дело немцев. В России влияние политических сил подобного толка минимально, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, конечно, это внутреннее дело Германии. Наш президент всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей в той или иной стране и не считают возможным каким-либо образом результаты этого волеизъявления комментировать", - сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать результаты АдГ, набравшей на выборах в Германии более 12% голосов избирателей.

Отвечая на вопрос о перспективах правых партий в России, Песков отметил, что "внутриполитическая партийная раскладка" является достаточно стабильной: есть партия "Единая Россия", занимающая абсолютно лидирующие позиции, есть партии в парламентской оппозиции и непарламентские партии. "Количество партий у нас огромное, но ресурс влияния на электорат партий, о которых вы говорили (правых партий - прим. ТАСС), в нашей стране минимальный", - заключил пресс-секретарь президента.

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