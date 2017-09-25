Губернатор Ненецкого округа не планирует уходить в отставку

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин не планирует уходить в отставку. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник, опровергнув появившуюся в СМИ информацию.
"Продолжаю работать в штатном режиме. Сегодня, спустя три года после выборов, наконец, есть возможность наблюдать первые результаты перезагрузки экономики региона. От нефтяного придатка с планово-убыточным хозяйством мы перешли к системе, когда государственная помощь мотивирует на результат. Предприятия, даже государственные, стали работать "в рынке", обновлять транспортный парк, строить новые объекты - фермы, убойные пункты. Появилась прослойка молодых предпринимателей, в том числе на селе", - заявил Кошин.
Он добавил, что в основе любых структурных изменений стоят непопулярные решения, которые разбивают привычный уклад людей. По его словам, они и сказались на рейтинге.
"Моя задача - сделать регион экономически устойчивым к изменениям на рынке углеводородов. Цифры, включая приток инвестиций, объемы ввода жилья, возобновление строительства дорог и показатели аграриев говорят, что мы на верном пути. <…> Никто не любит реформы, но все хотят пользоваться их результатами. Мы сейчас в середине пути к этим результатам", - добавил он.
Накануне издание "Коммерсант", а также ряд других СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о досрочных отставках глав регионов. По утверждению СМИ, смена губернаторов в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), а также в Красноярском и Алтайском краях должна состояться уже на этой неделе.