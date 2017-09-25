РФ и Иран готовы к совместным усилиям для урегулирования сирийского кризиса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса. О состоявшемся телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражена готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса, в частности, путем укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса и продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что при обсуждении текущей обстановки в Сирии лидеры двух стран дали высокую оценку итогам шестой международной встречи в Астане (14-15 сентября), прежде всего в части формирования четырех зон деэскалации. Кроме того, Путин и Роухани отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. "В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - отметили в Кремле.

Также в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах и проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан. По итогам разговора стороны условились о дальнейших контактах.