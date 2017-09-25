РФ и Иран готовы к совместным усилиям для урегулирования сирийского кризиса

Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". ДосьеБиографии и справки 25 сентября, 15:29
Черчесов: капитан "Спартака" Глушаков не вызван в сборную России из-за травмыСпорт 25 сентября, 15:28
Ставки на контейнерные перевозки снижаютсяТранспорт 25 сентября, 15:18
"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:15
Пресс-конференция, посвященная Неделе российского кино в ВеликобританииКультура 25 сентября, 15:12
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе SkypeЭкономика и бизнес 25 сентября, 15:12
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия АзароваБиографии и справки 25 сентября, 15:12
Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8Международная панорама 25 сентября, 15:09
Черчесов: Смолов и Кокорин не будут дублировать друг друга в составе сборной РоссииСпорт 25 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса. О состоявшемся телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования сирийского кризиса, в частности, путем укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса и продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле добавили, что при обсуждении текущей обстановки в Сирии лидеры двух стран дали высокую оценку итогам шестой международной встречи в Астане (14-15 сентября), прежде всего в части формирования четырех зон деэскалации. Кроме того, Путин и Роухани отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. "В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - отметили в Кремле.
Также в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах и проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан. По итогам разговора стороны условились о дальнейших контактах.