Матвиенко: у Азарова есть все шансы стать успешным губернатором Самарской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обладает большим потенциалом, чтобы стать успешным руководителем субъекта, если на выборах в следующем году жители региона поддержат его кандидатуру. Такое мнение в понедельник выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У него [Азарова] есть огромный потенциал стать успешным руководителем региона, если на следующих выборах жители окажут ему такое доверие. Уверена, что в оставшееся до выборов время он успеет сделать много хорошего и заручится поддержкой жителей Самарской области", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Азаров прошел хорошую школу мэра Саратова, а также "федеральную школу" в должности главы комитета Совета Федерации по региональной политике, федеративному устройству и местному самоуправлению. Матвиенко также отметила, что он участвовал в разработке госпрограмм, "был очень эффективным председателем комитета".

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин принял отставку главы Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио губернатора региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно- угорских народов.