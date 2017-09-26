Матвиенко: двери ассамблеи Межпарламентского союза для Украины остаются открытыми

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутатов Верховной рады Украины, которые активно выступали против проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в России, по-прежнему ждут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

Матвиенко напомнила, что украинская делегация не только выступила против Санкт-Петербурга как места проведения ассамблеи, но и вопреки правилам МПС настояла на голосовании по этому вопросу. "Украину поддержали представители пяти стран: Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швеции и Эстонии. Тем не менее, четыре из них уже подтвердили свое участие в работе ассамблеи в Санкт-Петербурге. Хочу отметить, что и для украинских парламентариев двери также остаются открытыми", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Россией представлены исчерпывающие государственные гарантии того, что ни у кого из зарегистрированных делегатов, в том числе и у парламентариев, находящихся в так называемых ограничительных списках, не возникнет проблем с приездом в Санкт-Петербург. "Мы исходим из того, что такой инструмент, как санкции, в отношении парламентариев абсолютно неприемлем, так как законодатели выражают точку зрения миллионов своих избирателей", - отметила спикер верхней палаты парламента. Матвиенко выразила надежду на то, что "в итоге парламент Украины не просто примет участие в петербургской Ассамблее, но и продемонстрируют готовность к здравому диалогу, конструктивным действиям".

Глава Совфеда уточнила, что свое участие в форуме подтвердили около 90 руководителей зарубежных парламентов. "Это практически в два раза больше, чем в 2016 году в Женеве, когда на Ассамблею МПС прибыло наибольшее число председателей парламентов. Всего мы ждем порядка полутора тысяч участников из более чем 150 стран мира", - сказала Матвиенко.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.