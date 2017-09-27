Совфед утвердил Бондарева председателем комитета по обороне и безопасности

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил бывшего главкома ВКС Виктора Бондарева председателем комитета палаты по обороне и безопасности. Сенаторы проголосовали за это единогласно.
Ранее комитет по обороне включил Бондарева в свой состав и выбрал его своим председателем. О решении комитета сообщил на заседании первый заместитель председателя комитета Евгений Серебренников.
В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Бондареву удостоверение сенатора. В июле СФ освободил от должности председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова, который написал заявление по собственному желанию.