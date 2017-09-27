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Вице-премьер Крыма назвал доклад ООН о правах человека в республике основанным на домыслах

Политика
27 сентября, 16:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Составители доклада руководствовались данными "украинских националистических властей", считает Георгий Мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Крыма, постоянный представитель субъекта при президенте РФ Георгий Мурадов заявил в среду, что последний доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в республике основан на домыслах и не отражает реальной ситуации.

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В докладе управления, опубликованном 25 сентября, говорится о "задокументированных серьезных нарушениях прав человека в Крыму", утверждается, что они затронули представителей различных этнических групп, однако "главной мишенью" стали крымские татары. Составители доклада отмечают, что власти РФ "не смогли эффективно расследовать большинство утверждений о нарушениях прав человека".

"Данное управление руководствуется не принципами устава ООН, а тем, что им предоставляет одна сторона, распространяя необоснованные домыслы и вымыслы о ситуации в Крыму. Речь идет об украинских националистических властях", - сказал Мурадов на пресс-конференции в режиме видеомоста Москва - Симферополь.

По его словам, представленный доклад, "вновь показывает одну принципиальную вещь". "По сути, дискредитируется этот орган ООН, так как предоставляются сведения, не полученные непосредственно из Республики Крым, а "фейки", которые распространяются нашими оппонентами. Они являются повторением лживых обвинений уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что власти Крыма будут настаивать на объективных оценках ситуации на полуострове. "Должен быть дан объективный анализ ситуации в Крыму, которая у нас спокойная, в том числе и в межнациональной сфере. Мы будем на этом настаивать", - подчеркнул Мурадов.

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