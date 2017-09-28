Единороссы предлагают создать закрытый перечень оснований для досрочного голосования

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель Центрального исполкома партии "Единая России" Владимир Бурматов предложил подумать о создании закрытого списка оснований для досрочного голосования.
"По нашему мнению, можно было бы изменить эту систему [досрочного голосования] в сторону большей прозрачности и понятности, если создать перечень тех причин, которые являются уважительными для того, чтобы человек мог проголосовать досрочно", - сказал Бурматов на заседании круглого стола, который проходит в ЦИК РФ.
"Давайте вместе проработаем, чтобы он [список] был достаточно широким, тем менее чтобы он был закрыт", - добавил он.
Бурматов заявил, что в "Единой России" считают, что назначение единого дня голосования на сентябрь оправдало себя. По его словам, в партии проанализировали все региональные выборы, которые проходили с 2006 года, когда в течение года было два единых дня голосования - весной и осенью. Только в четырех случаях, когда региональные выборы были совмещены с федеральными, явка была выше, чем на выборах в сентябре текущего года, подчеркнул он.