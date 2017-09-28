ЛДПР предлагает отменить досрочное голосование и голосование на дому

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Партия ЛДПР настаивает на отмене досрочного голосования и голосования на дому, заявил на заседании круглого стола, посвященного совершенствованию избирательного законодательства, либерал-демократ, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

По словам политика, новые технологии вскоре сделают ненужными процедуры досрочного голосования и голосования на дому. "Скоро в этих процедурах необходимости не будет, а пока мы не достигли этого [технического] уровня, [нужно] отменить и досрочное голосование, и голосование на дому, это позиция фракции ЛДПР", - сказал он.

При этом Диденко допустил в качестве временной меры принятие закрытого перечня оснований для досрочного голосования и голосования на дому.

Либерал-демократ также предложил реформировать так называемый муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов в губернаторы. По его мнению, муниципальные депутаты должны получить право поддерживать нескольких кандидатов (сейчас можно поставить подпись только за одного кандидата, последующие подписи признаются недействительными).