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Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часов

Политика
28 сентября, 21:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, сентября. /ТАСС

Российско-турецкие переговоры в Анкаре продолжаются в расширенном составе в формате ужина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю беседу, которая длилась без малого два часа. Российско-турецкие переговоры в Анкаре продолжаются в расширенном составе в формате ужина. Они проходят также в закрытом для прессы режиме.

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С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава Газпрома Алексей Миллер, посол России в Турции Алексей Ерхов.

Турецкую делегацию представляют начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, посол Турции в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра национальной обороны Исмаил Демир, главный советник президента Турции Садык Арслан, заместитель руководителя Администрации президента Ибрагим Калын.

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