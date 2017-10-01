Косачев: властям Испании надо идти на диалог с каталонцами, а не считать их сепаратистами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Властям Испании нужно быстрее вспомнить, что война с собственным населением чревата распадом государства. С каталонцами необходимо разговаривать и договариваться, а не считать их сепаратистами. Об этом заявил в воскресенье председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя проходящий референдум в Каталонии о независимости от Испании.

По словам Косачева, это голосование, равно как и до этого в Иракском Курдистане - "это очередное и наглядное столкновение в лоб двух основополагающих принципов, которыми живет человечество: территориальная целостность и право на самоопределение".

"Если власти Испании будут по-прежнему считать каталонцев сепаратистами, а там, глядишь - и террористами; если диалог будет сводиться к выяснению числа и расположения еще не блокированных полицией участков для голосования, - конфликт будет только усугубляться, а у сторонников независимости мятежного региона почва под ногами будет только крепчать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, пока еще не поздно, Испании, и Украине, и всем другим странам с аналогичными проблемами "нужно как можно быстрее вспомнить, что война с собственным населением чревата только распадом государства, а никак не его укреплением". "Со своими гражданами нужно разговаривать и с ними нужно договариваться. Как это неизменно делаем мы в России", - написал Косачев.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. В начале сентября власти региона одобрили два закона. Первый, по мнению приверженцев суверенитета, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй - регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы по итогам голосования сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам референдум незаконными. Конституционный суд Испании приостановил действие данных решений. Власти Испании заверяют, что плебисцита не будет. Правоохранительным органам даны указания конфисковать урны для голосования, избирательные бюллетени и прочий материал.