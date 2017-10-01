МИД РФ: США развернули кампанию не только против RT, но также ТАСС и российских газет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. США развернули кампанию не только против телеканала RT, но и против информационного агентства России "ТАСС" и ряда других российских газет и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"То, что сейчас начинается в США в отношении наших телеканалов - причем это ведь не только Russia Today, за Russia Today они сейчас взялись по-крупному, по-настоящему - то же самое и в отношении агентства ТАСС, то же самое и в отношении других информационных газет, и вообще в принципе наших журналистов: уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее", - сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что считает американскую кампанию против российских СМИ колоссальной ошибкой. Захарова подчеркнула, что российская сторона "никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала".

"Ответом должны быть не силовые акции. Мы эту ошибку не совершаем, потому что для нас свобода СМИ является вещью абсолютно священной. Отвечать надо аналогично - отвечать надо на плохие материалы тем, что предоставлять больше информации", - заключила она.

По словам Захаровой, ответная реакция России последует, если США "создадут условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность" и "они физически будут ощущать каждый день угрозу своей деятельности". "Выбор не наш", - подчеркнула она.