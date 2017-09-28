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Соцсеть Twitter поделилась с Конгрессом США информацией об аккаунтах телеканала RT

Международная панорама
28 сентября, 23:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, сентября. /ТАСС

По данным соцсети, телеканал RT потратил в прошлом году чуть более $274 тыс. на рекламу в США

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter передал Конгрессу США информацию о рекламных объявлениях, которые были опубликованы на аккаунтах телеканала RT и, согласно выводам соцсети, нацелены на американскую аудиторию. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении сервиса по итогам встречи его представителя с законодателями США.

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"Мы поделились с комитетами [по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса] рекламными объявлениями с трех аккаунтов RT (@RT_com, @RT_America и @ActualidadRT), которые были нацелены на американский рынок в 2016 году", - отмечается в нем. По словам представителей Twitter , соцсеть считает, что передала Конгрессу все имеющиеся у нее данные по поводу объявлений с данных страниц, однако не исключила, что в будущем может обнаружить и другую информацию, которая заинтересует законодателей. О каких конкретно сообщениях идет речь, не указывается.

Как сообщили в Twitter , по данным соцсети, телеканал RT потратил в прошлом году чуть более $274 тыс.  на рекламу в США. В заявлении отмечается, что за минувший год три указанные аккаунта содействовали распространению более 1,8 тыс. "твитов", которые были "явно или потенциально нацелены на американский рынок". Речь идет в основном о новостных сообщениях.

"Твиттер" также указал, что во время президентских выборов прошлого года в США соцсеть активно удаляла сообщения, которые были, по ее словам, направлены на вмешательство в избирательный процесс. В качестве примера сервис привел ложные сообщения, авторы которых предлагали избирателям отправлять смс-сообщения для того, чтобы проголосовать. "Мы не обнаружили, что связанные с такими действиями аккаунты, имели явное российское происхождение", - подчеркнули в сервисе, добавив, что некоторые из данных аккаунтов были автоматизированы. Соцсеть добавила, что поделилась примерами удаленного ею контента с Конгрессом.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в соцсети Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс.  на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

На прошлой неделе соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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