Глава МИД Франции решил не противоречить словам Макрона о RT и Sputnik

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не намерен противоречить словам президента Эмманюэля Макрона в адрес телеканала RT и информационного агентства Sputnik, назвавшего их инструментом пропаганды.
"Президент республики высказался по этому поводу. Он сказал, что хотел сказать. Не думайте, что я думаю противоречить своему президенту, когда нахожусь в Москве", - сказал Ле Дриан по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос журналиста Sputnik.
"Я тоже не буду своему противоречить", - указал в ответ Лавров.
29 мая президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании в республике. По словам Макрона, RT и Sputnik оказывали влияние на предвыборную кампанию, осуществляя пропагандистскую деятельность.
Путин заявил, что мнимое вмешательство России в президентские выборы во Франции не существует как предмет обсуждения. Он добавил, что в России знали реалии политической жизни во Франции и понимали, за кем предпочтение большинства французов.