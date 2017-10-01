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МИД РФ просит ЕС разъяснить порядок аккредитации журналистов

Политика
1 октября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Мария Захарова отметила, что ведомство направило две дипломатические ноты в адрес постоянного представительства Евросоюза на территории РФ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. МИД РФ обратилось в представительство ЕС с просьбой разъяснить порядок предоставления аккредитации иностранным журналистам в странах сообщества. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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"Вы задайте вопрос - а как нашим журналистам там работать? Куда не приедут - то на границе выкидывают, то арестовывают на границе, то отнимают пленку. Мы задали этот вопрос, мы написали две дипломатические ноты в адрес постоянного представительства Евросоюза на территории РФ. Знаете, какой был вопрос? Самый банальный: не могло бы дорогое и уважаемое постпредство ЕС в РФ предоставить российской стороне информацию о порядке аккредитации иностранных корреспондентов на территории стран Евросоюза", - сказала она.

"Две ноты отправили. [В представительстве Евросоюза] сказали, что, оказывается, в каждой стране ЕС свой порядок работы с иностранными корреспондентами. А какой он - военная тайна, на границе узнаете", - добавила она.

По словам Захаровой, министерство получало запросы от ряда европейских структур, в том числе и ОБСЕ, считающих необходимость аккредитации для иностранных журналистов в России ограничением. "Какое же это ограничение? <...> Он [журналист] получает колоссальное количество не ограничений, а прав на работу в качестве журналиста: на запросы интервью, на то, чтобы провести съемки там, где он хочет, на то, чтобы посетить пресс-конференцию и так далее", - отметила она.

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Захарова, Мария Владимировна
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