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Совет Европы разместил тревожное оповещение о депортации российских журналистов с Украины

Международная панорама
31 августа, 20:08 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, августа. /ТАСС

Сообщение на онлайн-платформе СЕ получило статус "угроза второго уровня" и ожидает официального ответа украинских властей

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Оповещение о депортации корреспондентов российских федеральных телеканалов Анны Курбатовой и Тамары Нерсесян размещено в четверг на онлайн-платформе Совета Европы (СЕ) по защите журналистов. Сообщение получило статус "угроза второго уровня" и ожидает официального ответа украинских властей.

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Тревожные оповещения в базе данных Платформы СЕ по защите журналистики и безопасности журналистов размещаются на основе информации, вносимой партнерскими организациями Совета Европы. В сообщении на сайте СЕ констатируется факт депортации репортера Первого канала Анны Курбатовой, выдворенной с территории Украины 30 августа по обвинению "в пропаганде", а также напоминается об аналогичном инциденте с корреспондентом ВГТРК Тамарой Нерсесян, депортированной с Украины 14 августа.

Предполагается, что страны - участницы СЕ в добровольном порядке отреагируют на эти публикации, разъяснив официальную позицию властей. Ответа со стороны Украины по этому случаю пока не поступило.

В настоящий момент также без ответа со стороны Украины остается другое оповещение на сайте СЕ, опубликованное еще 27 августа и касающееся депортации с украинской территории двух независимых журналистов из Испании - Антонио Памильеги и Мануэля Анхеля Састре. Они были задержаны 24 августа в киевском аэропорту Борисполь и сразу же выдворены из страны как лица, "представляющие угрозу национальной безопасности Украины". Репортаж Анны Курбатовой о судьбе испанских коллег вышел в эфир программы "Время" 29 августа, а уже на следующий день российского репортера также выдворили за пределы украинского государства.

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