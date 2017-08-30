Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины

ВЕНА, 30 августа. /ТАСС/. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир написал письмо главе МИД Украины Павлу Климкину, в котором осудил Киев за депортацию российских и испанских журналистов. Об этом сообщили в среду в ОБСЕ.

"Выдворение журналистов или отказ им во въезде на Украину вызывает тревогу, все это является чрезмерной мерой, поскольку такие действия непрозрачны и не обладают возможностью подачи апелляции, - говорится в письме Дезира на имя Климкина. - Государства - участники ОБСЕ взяли на себя обязательства улучшать условия, при которых журналисты из одной страны ОБСЕ могут спокойно работать в других странах организации".

"Я призываю ответственные власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов. Все это препятствует свободному потоку информации и нарушает обязательства ОБСЕ в отношении свободы средств массовой информации", - подчеркнул Дезир.

В среду днем российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее забрали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), так как ее сюжеты "вредили национальным интересам". Вечером того же дня она была выслана из страны с запертом въезда на три года.

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Как особо отметили в ОБСЕ, представитель по свободе СМИ неоднократно обращался к властям в Киеве в связи с подобными инцидентами, которые затрагивали российских журналистов. ОБСЕ также привела перечень журналистов, которых затронули неизбирательные действия Киева.

14 августа 2017 года в Киеве сотрудниками СБУ была задержана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Ночью, после многочасового допроса, ее выдворили из страны, лишив права въезда на Украину сроком на три года. По словам Нерсесьян, поводом для депортации послужили репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины".

26 июля 2017 года в Киеве сотрудники СБУ задержали на улице и в течение нескольких часов допрашивали журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву. После допроса она была выдворена из страны с запретом въезда на Украину сроком на три года.

Во вторник украинское агентство УНИАН передало со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую, что двое испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре были выдворены с территории Украины на минувшей неделе за их "антиукраинскую деятельность".

Испанская газета El Mundo сообщала ранее, что журналисты были выдворены с Украины 25 августа после того, как около 20 часов удерживались на территории аэропорта в Киеве. Эти сотрудники СМИ еще в 2015 году были включены в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В связи с этим на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до пяти лет. Между тем, уверяет Гитлянская, СБУ якобы "никаких списков не вело и не ведет".

Власти Испании в среду выразили беспокойство в связи с решением Украины отказать во въезде двум журналистам пиренейского королевства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Министерстве иностранных дел и сотрудничества Испании.

"Наше посольство в Киеве оказало консульскую помощь двум испанским журналистам, которым было отказано во въезде на Украину", - отметили в МИД. Как добавили в ведомстве, "в связи с важностью, которую Испания придает беспрепятственному осуществлению журналистской работы, vинистерство иностранных дел и сотрудничества сообщило властям Украины о своей озабоченности по поводу этих событий". Испанское ведомство также "запросило дополнительную информацию об отказе на въезд" журналистам.