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Киев выдворил двух испанских журналистов за "антиукраинскую деятельность"

Международная панорама
29 августа, 13:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС

Испанские СМИ при этом сообщают, что Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре около 20 часов удерживали на территории киевского аэропорта

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Двое испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре были выдворены с территории Украины на минувшей неделе за их "антиукраинскую деятельность". Эту информацию во вторник подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Это правда, им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях", - цитирует ее информагентство УНИАН.

Издание El Mundo сообщало ранее, что журналисты были выдворены с Украины 25 августа после того, как около 20 часов удерживались на территории аэропорта в Киеве. Эти сотрудники СМИ еще в 2015 году были включены в "черный список" лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В связи с этим на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до 5 лет. Между тем, уверяет Гитлянская, СБУ якобы "никаких списков не вело и не ведет".

В июле Служба безопасности Украины выдворила из страны журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву. 15 августа офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ распространил заявление о том, что "поспешная депортация российских журналистов с Украины ограничивает свободу СМИ". Международные организации не раз призывали Киева скорректировать свои действия в отношении журналистов.

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