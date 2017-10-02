В Совфеде заявили, что властям Испании нужно сесть за стол переговоров с каталонцами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Испании не признают итоги прошедшего в воскресенье в Каталонии референдума, однако им необходимо снижать градус напряженности и в кратчайшие сроки сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что надо садиться за стол переговоров, выяснять претензии региональной власти, населения Каталонии и искать точки соприкосновения и пути совместного решения этих вопросов", - сказал сенатор.

Джабаров отметил, что итоги референдума вряд ли могут быть признаны властью. "Насколько мне известно, испанская конституция не предполагает таких референдумов. Там может быть только общегосударственный референдум. Центральные власти вряд ли его [референдум] признают и привлекут для этого и Конституционный суд, и Верховный суд", - сказал политик.

Он добавил, что испанским властям "надо снижать уровень конфронтации и напряжения". По мнению сенатора, если бы не действия центральных властей, которые создали максимальную напряженность в ходе проведения референдума, то его итог мог бы быть и прямо противоположным. "Многие люди из протеста шли и поддержали отделение [Каталонии от Испании]", - сказал парламентарий.

Первый зампред международного комитета Совфеда назвал действия властей непродуманными и привел в качестве примера референдум по отделению в Шотландии. "Там власти не препятствовали проведению, а наоборот, просили шотландцев остаться в единой стране, и шотландцы услышали центральное правительство. Референдум об отделении Шотландии не получил поддержку", - напомнил Джабаров.