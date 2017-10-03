Рябков не планирует отказываться от канала переговоров с Шэнноном

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что его переговоры по острым проблемам двусторонних отношений с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном будут продолжены, и заинтересованность в этом формате диалога есть с обеих сторон. Дата и место следующей встречи пока не определены, но она обязательно состоится в скором времени, сообщил дипломат в интервью газете "Известия".

"Конечно, эти встречи полезны, - отметил он. - Мы движемся по повестке дня, но прогресс пока крайне медленный, поэтому нужны дополнительные усилия. Мы будем продолжать подобные встречи".

"Намерения использовать этот канал для преодоления нынешнего сложнейшего этапа в отношениях России и США присутствуют с обеих сторон, - подчеркнул замминистра иностранных дел. - Необходимо выйти на более позитивный подход к проблемам, которые есть в наших отношениях".

В ходе предыдущей встречи в формате Рябков - Шэннон, которая состоялась 11-12 сентября в Хельсинки, стороны смогли прояснить позиции по некоторым вопросам.