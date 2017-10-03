"Известия": Ярошенко заявил, что подвергается дискриминации в американской тюрьме

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что постоянно подвергается дискриминации в заключении. Так, рассказал россиянин газете "Известия", к нему не допустили православного священника и отказали в свидании с друзьями.

"Меня кроме российских дипломатов никто не посещает. Американцев же навещают по несколько раз в неделю. Кроме этого, заключенные другого вероисповедания пользуются привилегиями, которые православному человеку даже не снились", - сказал Ярошенко, пояснив, что для заключенных другого вероисповедания устраивают религиозные праздники и готовят специальную пищу, а ему не позволяют приобрести икону и нательный крест.

"Каждый год мне в этом отказывают под разными предлогами. А это - не что иное, как дискриминация по религиозному и национальному признакам", - считает россиянин.

Православный священник Любо Милошевич подтвердил изданию, что, действительно, намеревался посетить россиянина. "Мне было сказано, что мой запрос и специальные формуляры, которые необходимо заполнить для посещения заключенного, якобы потерялись. Никакого уведомления я не получил. Теперь я попытаюсь всю процедуру повторить заново", - сказал он.

В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в России "Известиям" подтвердили, что в последнее время получение информации о российских заключенных в США затруднилось в связи с незаинтересованностью американской стороны.

Ярошенко был приговорен американским судом 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин находится в заключении в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.