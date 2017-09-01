Москалькова надеется, что Трамп помилует летчика Ярошенко

Исторические фотографии ТАСС украсят Москву ко Дню городаНовости агентства 1 сентября, 15:59
Российский пятиборец Лесун примет участие в Кубке Кремля 2017 годаСпорт 1 сентября, 15:55
Нештатные экзамены: как космонавтов учат действовать в критических ситуацияхКосмос 1 сентября, 15:53
Мутко: российские игроки должны идти путем Титова и Аленичева, а не сидеть на скамейкеСпорт 1 сентября, 15:43
Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда арестован за неуплату алиментовСпорт 1 сентября, 15:37
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 2 сентября из-за туманаОбщество 1 сентября, 15:32
Таможня на Урале задержала более 50 кг контрабандного янтаря перед отправкой в КитайНовости Урала 1 сентября, 15:31
Минобрнауки обнародовало направления выпускных сочинений 2017/2018 учебного годаОбщество 1 сентября, 15:23
"Хоккей, который не забудется никогда": 45 лет назад стартовала суперсерия СССР - КанадаСпорт 1 сентября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что президент США Дональд Трамп помилует российского летчика Константина Ярошенко.
Ранее Москалькова направила Трампу обращение с просьбой о помиловании Ярошенко.
"Объективно он [вопрос о помиловании] не может быть так быстро рассмотрен, потому что эта процедура требует решения Конгресса. Пока этот вопрос не выносился на рассмотрение Конгресса, но я надеюсь, что президент США Трамп будет по этим вопросам вне политики и на первое место ставит гуманитарные и нравственные принципы", - сказала омбудсмен журналистам после встречи со студентами в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.
Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.
В мае Москалькова сообщила, что подписала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.