Москалькова надеется, что Трамп помилует летчика Ярошенко

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что президент США Дональд Трамп помилует российского летчика Константина Ярошенко.

Ранее Москалькова направила Трампу обращение с просьбой о помиловании Ярошенко.

"Объективно он [вопрос о помиловании] не может быть так быстро рассмотрен, потому что эта процедура требует решения Конгресса. Пока этот вопрос не выносился на рассмотрение Конгресса, но я надеюсь, что президент США Трамп будет по этим вопросам вне политики и на первое место ставит гуманитарные и нравственные принципы", - сказала омбудсмен журналистам после встречи со студентами в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

В мае Москалькова сообщила, что подписала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.