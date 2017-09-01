Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова надеется, что Трамп помилует летчика Ярошенко

Политика
1 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Российский гражданин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что президент США Дональд Трамп помилует российского летчика Константина Ярошенко.

Смотрите также

Адвокат: для обращения в СБ ООН с вопросом о возвращении Ярошенко в РФ есть прецеденты

"Известия": журналисты Guardian не видят необходимости во встрече с Ярошенко

Летчик Ярошенко надеется на прорыв в его деле после встречи лидеров РФ и США

Ранее Москалькова направила Трампу обращение с просьбой о помиловании Ярошенко.

"Объективно он [вопрос о помиловании] не может быть так быстро рассмотрен, потому что эта процедура требует решения Конгресса. Пока этот вопрос не выносился на рассмотрение Конгресса, но я надеюсь, что президент США Трамп будет по этим вопросам вне политики и на первое место ставит гуманитарные и нравственные принципы", - сказала омбудсмен журналистам после встречи со студентами в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

В мае Москалькова сообщила, что подписала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
США Либерия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама