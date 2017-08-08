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"Известия": журналисты Guardian не видят необходимости во встрече с Ярошенко

Общество
8 августа, 4:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В британской газете сообщили, что не считают нужным посещать российского летчика в тюрьме

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Журналисты газеты The Guardian отказались посетить осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, попросившего их провести независимое расследование его дела. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу издания.

В британской газете "Известиям" сообщили, что не считают нужным посещать Ярошенко в тюрьме, а также отказались обращаться за комментариями к его родственникам или адвокатам.

"Известия" 2 августа сообщили со ссылкой на письмо Ярошенко, что летчик пригласил к себе в тюрьму в штате Нью-Джерси журналистов The Guardian и попросил издание провести независимое расследование его дела. Как пишет российская газета, в послании Ярошенко рассказывает, что лишь недавно, через два года после публикации, ему удалось прочитать материал автора The Guardian Юджита Бхаттачарджи о деле летчика, в котором не содержится каких-либо комментариев самого пилота.

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Российский летчик заявил, что поражен реакцией The Guardian, и подчеркнул, что в статье не отражена его позиция. "Я не ожидал от британского издания такого. Тем более, что я просил логичных вещей - рассказать историю с учетом журналистских стандартов, то есть представить и мою позицию", - сказал он "Известиям".

Ранее пресс-секретарь британской газеты сообщил ТАСС, что редакция рассмотрела письмо от российского летчика. "В статье, о которой идет речь, была подробно рассмотрена операция Управления по борьбе с наркотиками США в Западной Африке, коснувшаяся Ярошенко и многих других. Упоминания о Ярошенко были основаны на судебных актах и общедоступной информации. Мы удовлетворены тем, что рассказали об этой сложной теме сбалансированным образом", - прокомментировали корреспонденту ТАСС в The Guardian просьбу пилота.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

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