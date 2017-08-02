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"Известия": летчик Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его дело

Происшествия
2 августа, 3:19 UTC+3 ТАСС

Российский летчик также пригласил журналистов посетить его семью в Ростове

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко

© Фото из семейного архива/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, пригласил к себе в тюрьму в штате Нью-Джерси журналистов газеты Guardian и попросил издание провести независимое расследование его дела. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на письмо летчика.

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Как пишет российское издание, в послании Ярошенко рассказывает, что лишь недавно, через два года после публикации, ему удалось прочитать материал журналиста Guardian Юджита Бхаттачарджи о деле летчика, в котором не содержится каких-либо комментариев самого пилота.

"Я был бы рад, если бы вы или другой журналист Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы все лично посмотрели и разобрались) - моя дочь владеет английским языком, - пообщались с моей семьей и моими адвокатами в РФ, представителями Министерства юстиции РФ, прокуратурой РФ, МИД РФ", - обратился россиянин к Бхаттачарджи.

"Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко", - пишет россиянин. Как рассказала "Известиям" дочь пилота Екатерина, письмо было отправлено в офис Guardian и лично Бхаттачарджи еще в середине июля. По ее словам, пока было получено лишь формальное уведомление о получении письма, но не ответ по существу.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

В мае этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине, от сердечного приступа умерла мать летчика. В июле Ярошенко обратился с просьбой о возвращении на родину к президенту США Дональду Трампу. Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Официальные представители российских властей также неоднократно обращалась к США с просьбой выдать летчика.

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