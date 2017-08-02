Газета Guardian рассмотрела письмо от российского летчика Ярошенко

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ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская газета The Guardian рассмотрела письмо от российского летчика Константина Ярошенко, попросившего ее сотрудников провести независимое расследование его дела, по которому он был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь издания.
Тем не менее в The Guardian не стали отвечать на вопрос, готовы ли ее журналисты провести независимое расследование дела Ярошенко и встретится с ним и его родственниками лично. "Мы можем подтвердить, что мы получили письмо, и что оно было рассмотрено соответствующим редактором", - сказал представитель газеты.
Газета "Известия" в среду сообщила со ссылкой на письмо Ярошенко, что летчик пригласил к себе в тюрьму в штате Нью- Джерси журналистов "Гардиан" и попросил издание провести независимое расследование его дела. Как пишет российская газета, в послании Ярошенко рассказывает, что лишь недавно, через два года после публикации, ему удалось прочитать материал автора "Гардиан" Юджита Бхаттачарджи о деле летчика, в котором не содержится каких-либо комментариев самого пилота.
"В статье, о которой идет речь, была подробно рассмотрена операция Управления по борьбе с наркотиками США в Западной Африке, коснувшаяся Ярошенко и многих других. Упоминания о Ярошенко были основаны на судебных актах и общедоступной информации. Мы удовлетворены тем, что рассказали об этой сложной теме сбалансированным образом", - прокомментировали корр. ТАСС в "Гардиан" просьбу пилота.
Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.
В мае этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине, от сердечного приступа умерла мать летчика. В июле Ярошенко обратился с просьбой о возвращении на родину к президенту США Дональду Трампу. Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Официальные представители российских властей также неоднократно обращалась к США с просьбой выдать летчика.