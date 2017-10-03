Путин и Мадуро 4 октября обсудят в Москве стратегическое партнерство

Агапитов: комиссия по этике IWF в докладе не учла изменения в российской тяжелой атлетикеСпорт 3 октября, 15:57
Взлет и падение американо-кубинских отношенийМеждународная панорама 3 октября, 15:45
Участники акции "Чистые берега" в Ненецком АО собрали 176 кубометров мусораОбщество 3 октября, 15:37
В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальтаНовости партнеров 3 октября, 15:30
Новак: спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалосьЭкономика и бизнес 3 октября, 15:30
Что известно о массовом убийстве в Лас-ВегасеМеждународная панорама 3 октября, 15:16
Почему подешевели акции "Мегафона"Экономика и бизнес 3 октября, 15:15
Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel AwardsНовости партнеров 3 октября, 15:05
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подрядОбщество 3 октября, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве 4 октября вопросы стратегического партнерства двух стран в различных областях, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"В этот день состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом, в том числе для участия в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", - говорится в сообщении.
"В ходе беседы планируется обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - уточнили в Кремле.
Также 4 октября Путин примет участие в пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге.
Повестка Форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере.
В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.
В рамках официальной программы Форума состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран - экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.
Кроме того, президент РФ выступит на торжественном вечере, посвященном 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.