Путин и Мадуро 4 октября обсудят в Москве стратегическое партнерство

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве 4 октября вопросы стратегического партнерства двух стран в различных областях, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В этот день состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом, в том числе для участия в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы планируется обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - уточнили в Кремле.

Также 4 октября Путин примет участие в пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге.

Повестка Форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере.

В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.

В рамках официальной программы Форума состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран - экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.

Кроме того, президент РФ выступит на торжественном вечере, посвященном 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.