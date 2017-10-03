Исаев назвал удачным для Дагестана назначение Васильева на пост врио главы республики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает удачным для Дагестана назначение вице-спикера Госдумы, руководителя думской фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан" Рамазана Абдулатипова, назначив врио главы Дагестана Владимира Васильева.

"Владимир Абдуалиевич [Васильев] - замечательный человек, умеющий находить общий язык с самыми разными людьми. Мне кажется, что это очень удачное для Дагестана назначение", - сказал Исаев во вторник в разговоре с ТАСС.

В то же время, для фракции "Единая Россия", по словам Исаева, это потеря. "Для нас это потеря, потому что он очень хороший руководитель фракции", - заявил депутат.

Со своей стороны, депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев ("Единая Россия") назвал Васильева "хорошим психологом", человеком, "знающим Дагестан", и который всегда высказывал "очень четкие, меткие предложения" по улучшению ситуации в регионе. "Здесь ситуация такая: у нас многонациональная республика, он равноудален от национальных элит, и, может быть, благодаря своему характеру и своей дипломатичности он сможет их объединить и направить на выполнение единого дела - развитие Дагестана", - пояснил депутат.

Сафаралиев также выразил уверенность, что Васильев как генерал-полковник МВД сможет наладить взаимодействие с правоохранительными органами в республике и обеспечить "порядок на южных границах России". "Мне понравилось это назначение. Президент в очередной ряд проявил себя неординарным, тонким человеком и выбрал именно того, кто по всем параметрам подходит", - заключил депутат.