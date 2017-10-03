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Матвиенко назвала стрельбу в Лас-Вегасе бессмысленной жестокостью

Политика
3 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда добавила, что такие действия "потрясают и находятся за гранью понимания"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Расстрел людей в Лас-Вегасе стал бессмысленной жестокостью, которая находится за гранью понимания. Такое мнение высказала во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Бессмысленная жестокость, с которой было расстреляно множество ни в чем не повинных людей в мирном городе во время концерта, потрясает и находится за гранью понимания", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Председатель верхней палаты парламента выразила соболезнования в связи с произошедшей трагедией, отметив, что "в России все разделяют скорбь американцев по убитым и раненым".

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

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