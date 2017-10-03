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Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы Дагестана

Политика
3 октября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Экс-глава республики назвал Владимира Васильева "мужественным и мудрым" государственным деятелем и выразил уверенность, что политик справится с новыми должностными обязанностями

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Вице-спикер Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимир Васильев

Вице-спикер Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимир Васильев

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает удачной кандидатуру назначенного временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Об этом Абдулатипов заявил во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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"Это один из разумных, один из таких мужественных, один из мудрых государственных деятелей России. Это хорошая кандидатура", - сказал он.

Экс-глава Дагестана считает, что Васильев справится со своими обязанностями и пожелал ему "понять Дагестан".

"Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса, и будет продолжать эту работу, ему будет комфортно и легко. Разговоры будут о том, что "почему не местный?", "почему из трехмиллионного Дагестана не нашли человека?" - такие вопросы будут тысячи раз задавать. Но я думаю, что Владимир Абдуалиевич к следующему сентябрю ответит своей работой, своим поведением на все эти вопросы", - добавил Абдулатипов.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы региона Васильева.

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