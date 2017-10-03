Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы Дагестана

Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется впередСпорт 3 октября, 18:55
Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild cardСпорт 3 октября, 18:50
Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи TruphoneЭкономика и бизнес 3 октября, 18:50
Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы ДагестанаПолитика 3 октября, 18:48
Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболеСпорт 3 октября, 18:47
Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федерацийСпорт 3 октября, 18:45
В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премиейНаука 3 октября, 18:35
Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерамиСпорт 3 октября, 18:34
Фурсенко: российский футбол должен стать зрелищным, тогда будут аншлаги на стадионахСпорт 3 октября, 18:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает удачной кандидатуру назначенного временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Об этом Абдулатипов заявил во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Это один из разумных, один из таких мужественных, один из мудрых государственных деятелей России. Это хорошая кандидатура", - сказал он.
Экс-глава Дагестана считает, что Васильев справится со своими обязанностями и пожелал ему "понять Дагестан".
"Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса, и будет продолжать эту работу, ему будет комфортно и легко. Разговоры будут о том, что "почему не местный?", "почему из трехмиллионного Дагестана не нашли человека?" - такие вопросы будут тысячи раз задавать. Но я думаю, что Владимир Абдуалиевич к следующему сентябрю ответит своей работой, своим поведением на все эти вопросы", - добавил Абдулатипов.
Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы региона Васильева.