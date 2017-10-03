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Володин считает толерантность и умение вести диалог основными чертами Васильева

Политика
3 октября, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин назначил Владимира Васильева врио главы Дагестана

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает толерантность и умение вести диалог основными чертами Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана.

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"Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона", - приводит во вторник высказывания спикера думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Владимир Васильев имеет опыт работы в правоохранительных органах, в Совете Безопасности, - напомнил Володин. - В Госдуме он возглавлял комитет по безопасности, сегодня возглавляет фракцию "Единая Россия", является заместителем председателя Государственной думы". "Его основная черта - толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта - Республики Дагестан", - отметил глава нижней палаты парламента РФ.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.

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