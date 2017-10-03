Володин считает толерантность и умение вести диалог основными чертами Васильева

Инфраструктура связи к ЧМ-2018 будет полностью готова в мае 2018 годаСпорт 3 октября, 19:02
Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется впередСпорт 3 октября, 18:55
Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild cardСпорт 3 октября, 18:50
Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи TruphoneЭкономика и бизнес 3 октября, 18:50
Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы ДагестанаПолитика 3 октября, 18:48
Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболеСпорт 3 октября, 18:47
Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федерацийСпорт 3 октября, 18:45
В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премиейНаука 3 октября, 18:35
Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерамиСпорт 3 октября, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает толерантность и умение вести диалог основными чертами Владимира Васильева, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Дагестана.
"Владимира Абдуалиевича отличают порядочность и профессионализм. Эти качества необходимы любому главе региона", - приводит во вторник высказывания спикера думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
"Владимир Васильев имеет опыт работы в правоохранительных органах, в Совете Безопасности, - напомнил Володин. - В Госдуме он возглавлял комитет по безопасности, сегодня возглавляет фракцию "Единая Россия", является заместителем председателя Государственной думы". "Его основная черта - толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта - Республики Дагестан", - отметил глава нижней палаты парламента РФ.
Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.