Лавров: условия для уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни созданы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Условия для прекращения войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни фактически созданы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

По его словам, благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана удалось добиться "коренного перелома обстановки в Сирии, в значительной степени ликвидировать основные очаги сопротивления ИГ, "Джабхат ан-Нусры (запрещены в РФ)" и других террористических группировок, обеспечить необходимые условия для предметного и заинтересованного межсирийского диалога по вопросам будущего политического устройства".

"Последний пример продуктивного и тесного взаимодействия трех стран - достигнутые в ходе шестой Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане 14-15 сентября договоренности, в том числе по параметрам функционирования зоны деэскалации в Идлибе, - указал глава МИД РФ. - Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни".

"Предпринимаемые в координации с Анкарой и Тегераном шаги направлены на сохранение и укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии, содействие политическому урегулированию конфликта, снижение уровня насилия и кардинальное улучшение гуманитарной ситуации", - заключил Лавров.