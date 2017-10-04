РФ будет наращивать сотрудничество с Турцией и Ираном для борьбы с терроризмом в САР

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия нацелена на наращивание тесного сотрудничества с Турцией и Ираном для противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.
По его словам, ежедневное практическое сотрудничество Москвы с Анкарой и Тегераном на всех уровнях убедительно свидетельствуют о том, что "Турция и Иран играют в полном смысле этого слова ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке".
"Полагаем, что с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона", - указал глава МИД РФ.
"Настроены продолжать углубленный обмен мнениями и плотную, энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами, прежде всего, в целях противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке, постепенного оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в целом, - подчеркнул Лавров. - Об этом среди прочего шла речь в ходе состоявшихся 28 сентября переговоров президента Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом".
Как сообщил российский министр, на последней встрече лидеры двух стран подтвердили готовность "следовать достигнутым в Астане договоренностям, продолжать плотное взаимодействие по линии министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем".