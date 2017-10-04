Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Многие жители Европы и США воспринимают президента России Владимира Путина как лидера, отстаивающего консервативные ценности традиционной европейской культуры, от которых в Евросоюзе и Штатах власть отказалась. Такое мнение высказал в среду генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, представляя в ТАСС доклад "Владимир Путин: президентство и лидерство".
"Во многом Путин является воплощением той модели, которой можно позавидовать и многие завидуют на Западе. Для миллионов американцев и европейцев Россия является страной, которая отстаивает традиционные ценности европейской и англосаксонской культуры", - сказал он.
В Европе и США, убежден политолог, от этих ценностей отказались.
"Путин в глазах миллионов европейцев и американцев является человеком, который олицетворяет реально те самые традиционные, консервативные, в том числе ценности", - отметил Данилин.
Он добавил, что в сфере экономики Путин добился того, чтобы социальное государство не было препятствием для развития экономической активности. В этом эксперт видит симбиоз идеологий демократов и республиканцев США. Данилин подчеркнул, что Россия, несмотря на санкции Запада и экономический кризис, развивается достаточно стабильно.