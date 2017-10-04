Путин: РФ делает все, чтобы не "поджигать" ситуацию вокруг Иракского Курдистана

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия имеет исторически добрые отношения с курдским народом, однако Москва в вопросе вокруг Иракского Курдистана считает нужным делать все, чтобы не "поджигать" ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", комментируя референдум о независимости данного региона от Ирака.
Президент РФ отметил, что курдский вопрос - это чувствительная тема для Турции, Ирана и Сирии. "У нас добрые отношения, кстати говоря, с курдским народом были исторические. Мы ничего не провоцируем, и никого ни к чему не подталкиваем, мы не вмешиваемся в эти процессы, поэтому и наши высказывания [о референдуме о независимости Иракского Курдистана] весьма аккуратны и осторожны, они направлены на то, чтобы не поджигать, не взрывать ситуацию; они направлены на то, чтобы стороны в самых сложных конфликтных ситуациях могли бы найти путь к контактам, взаимодействию и поиску взаимоприемлемого решения", - сказал российский лидер.
На вопрос, к чему может привести предостережение со стороны Турции о том, что она может прекратить поставки нефти из Иракского Курдистана в связи с проведенным там референдумом, Путин отметил, что такой запрет "скажется на глобальных энергетических рынках: цены пойдут вверх". "Но, думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить в реальной жизни, и любые предположения не должны провоцировать ситуацию", - заключил российский лидер.