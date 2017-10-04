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Путин: отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками внутриполитической ситуации в США

Политика
4 октября, 15:13 дата обновления: 4 октября, 15:47 UTC+3

Россия ждет, когда этот процесс закончится, отметил президент

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Вашингтоном стали заложниками внутриполитической ситуации в США.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос ведущего, как складываются отношения с американской администрацией.

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"Как складываются наши межгосударственные отношения? Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Я много раз об этом говорил. Отдельно они используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем. Ну, терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни Соединенных Штатов закончится", - сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что такие фундаментальные взаимные интересы России и США, как нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с киберпреступностью, политика в области энергетики, сотрудничество в решении глобальных конфликтов, борьба с терроризмом, будут менять характер российско-американских отношений в лучшую сторону.

Говоря о личных взаимоотношениях с Трампом, Путин отметил, что их практически нет, так как лидеры двух стран лично встречались всего один раз на саммите G20 в Гамбурге, и, кроме того, несколько раз общались по телефону, в частности, по сирийской проблематике. Путин подчеркнул, что по этому вопросу Россия и США плотно сотрудничают, однако, определенные трудности имеются. "Кстати говоря, здесь мы с американцами сотрудничаем по очень многим линиям, не без проблем, не без определенного столкновения позиций, но находим общие подходы. Меня это очень радует, мы находим какие-то совместные решения", - сказал глава российского государства. 

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