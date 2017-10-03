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Кремль надеется, что посол Хантсман внесет свой вклад в реставрацию отношений РФ и США

Политика
3 октября, 12:42 UTC+3 МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость развития двусторонней кооперации

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Посол США в России Джон Хантсман

Посол США в России Джон Хантсман

© REUTERS/Molly Riley

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кремль надеется, что посольство США в Москве во главе с новым послом Джоном Хантсманом внесет свой вклад в реставрацию отношений двух стран, урон которым был нанесен действиями Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, которому во вторник Хантсман среди других новых послов в РФ вручит верительные грамоты, является последовательным сторонником реанимации российско-американских отношений, налаживания связей и развития двусторонней кооперации. "Он [Путин] считает, что это в интересах не только народов наших двух стран, но и всего мира. Вместе с тем, он неоднократно подчеркивал, что, к сожалению, реализация таких намерений в одиночку невозможна, без партнера. Пока со взаимностью есть определенные проблемы", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

"Но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом, по крайней мере, американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен действиями Вашингтона", - подчеркнул представитель Кремля.

Новый посол США с супругой прибыл в Москву 2 октября. Во вторник он вручит верительные грамоты главе российского государства Владимиру Путину на церемонии в Кремле.

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Персоны
Хантсман, Джон Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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