Эксперт: законопроект о реинтеграции Донбасса означает отказ Киева от "Минска"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный в среду президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду, говорит о фактическом отказе Киева от выполнения минских соглашений. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта, касающиеся особого статуса Донбасса. Проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" предусматривает признание Донбасса оккупированной территорией и создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками в зоне конфликта и военно-гражданскими администрациями, а также дает президенту право задействовать армию внутри страны без согласия парламента. Оба проекта имеют статус неотложных и подлежат рассмотрению парламентскими комитетами и депутатами Рады в приоритетном порядке.

По словам политолога, пакет законопроектов "будет иметь большие негативные последствия для минского процесса". "Это, по сути, означает выход Украины из минского процесса. Всеми сторонами, я имею в виду и народные республики, и Москву, только так это может быть трактовано", - сказал он, назвав предложенный президентом Украины закон "филькиной грамотой и фикцией".

"Порошенко хочет заменить действующий до 18 октября закон "Об особом статусе Донбасса" законом "об установлении суверенитета [Украины над территориям ЛНР и ДНР], хотя, конечно, ни о каком реальном суверенитете речи не идет", - добавил эксперт.

По его мнению, подобными действиями Порошенко "фактически отделил Донбасс и развязал народным республикам руки". "То есть, если до этого Донецкая и Луганская республики были частью минского процесса, и в этом смысле должны были выполнять ряд условий, связанных с их возможной реинтеграцией в состав Украины, то теперь у народных республик будут развязаны руки, и они смогут обращаться к России по вопросу признания, они могут заниматься выстраиванием своей государственности, не взирая на минский протокол", - уверен Бондаренко.

Глава Фонда прогрессивной политики также предположил, что результатом реализации подобной инициативы, может стать повторение в Донбассе ситуации с Крымом, который Украина считает оккупированной территорий. Он обратил внимание, что в столице Украины есть ведомства, которые формально занимаются делами Крыма.

"У них есть прокурор Крыма, который сидит в Киеве, хотя понятно, что никакого отношения эти люди к Крыму не имеют, не обладают никакими полномочиями, а только исполняют роль", - пояснил он. "Теперь то же самое будет в отношении Донбасса", - полагает политолог.