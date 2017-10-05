Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2017 г. стало известно, что президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Об этом глава государства проинформировал в ходе рабочей встречи с Андреем Тарасенко.

Владимир Миклушевский возглавлял край с февраля 2012 г. - в общей сложности 2046 дней (34-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя Приморского края в 2012-2017 гг.

Экономические показатели

За период пребывания Владимира Миклушевского на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края увеличился на 28,55% - с 557 млрд 489 млн руб. в 2012 г. до 716 млрд 650 млн руб. в 2015 г. (Росстат; данные за 2016 г. не опубликованы). По этому показателю в 2012 г. регион занимал 25-е место среди субъектов РФ, в 2015 г. - 26-е. При этом, по сведениям краевой администрации, объем ВРП за 2016 г. предварительно составил 745 млрд руб.

Согласно Росстату, ВРП на душу населения с 2012 по 2015 г. увеличился на 29,73% : с 286 тыс. 57 руб. до 371 тыс. 99 руб. (27-е место в 2012 г., 29-е - в 2015 г.).

В 2012 г. дефицит краевого бюджета составил 4 млрд 474 млн руб. Доходы - 98 млрд 550 млн руб., расходы - 103 млрд 24 млн руб. (21-е место среди российских регионов по обоим показателям). В 2016 г. бюджет Приморского края был исполнен с профицитом в 4 млрд 647 млн руб. При этом доходы увеличились на 14,53% - до 112 млрд 870 млн руб., расходы - на 5,05% - до 108 млрд 223 млн руб. (24-е место по этим показателям).

В бюджете региона на 2017 г. заложен дефицит в размере 9 млрд 375 млн руб. Доходы, как ожидается, уменьшатся на 18,2% - до 92 млрд 331 млн руб., расходы - на 6,02% - до 101 млрд 706 млн руб.

Инвестиции в основной капитал края в 2016 г. составили 123 млрд 500 млн руб., что на 39,22% меньше, чем в 2012 г. По этому показателю край ухудшил свои позиции, переместившись с 19-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 32-е место в 2016 г.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 г., Приморский край находится на 25-м месте по уровню жизни населения, на 23-м - по уровню экономического развития, на 87-м - по экономической динамике (по экономическому развитию и динамике рейтинг имеет 87 позиций, т. к. включает Архангельскую и Тюменскую области с округами и без них).

Социальная сфера

За время пребывания Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края численность населения региона уменьшилась на 1,44% - с 1 млн 951 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 1 млн 923 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (место среди субъектов РФ не изменилось - 25-е). Рождаемость на 1 тыс. человек сократилась на 3,17% - с 12,6 человека в 2012 г. до 12,2 в 2016 г. По этому показателю в 2012 г. регион делил 48-53-е места с Карелией, Санкт-Петербургом, Ставропольским краем, Магаданской и Архангельской областями, в 2016 г. - 49-51-е места с Алтайским краем и Калужской областью.

Смертность на 1 тыс. населения уменьшилась на 0,73% - с 13,7 человека в 2012 г. (край делил 44-45-е места с Республикой Марий Эл) до 13,6 в 2016 г. (39-42 места с Челябинской, Архангельской и Волгоградской областями). Уровень безработицы снизился на 0,9 процентных пункта - с 6,9% в 2012 г. (Приморский край делил 26-28-е места с Ненецким автономным округом и Омской областью) до 6% в 2016 г. (41-43 позиции с Калининградской областью и Республикой Марий Эл).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 31,56% по сравнению с 2012 г. и составил в 2016 г. 36 тыс. 106 руб. (17-е место в 2012 г., 18-е - в 2016 г.). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 89,95% - до 17 тыс. 715 руб. (23- место и в 2012 г., и в 2016 г.).

С 2012 по 2016 г. число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 17,64% (с 2 тыс. 466 до 2 тыс. 31), в итоге край улучшил свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 3​-го на 15-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 г., Владимир Миклушевский входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занимал 31-е место, получив 70 баллов.