Потомский поблагодарил Путина за назначение заместителем полпреда в ЦФО

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший глава Орловской области Вадим Потомский считает свое назначение заместителем полпреда в Центральном федеральном округе высокой оценкой его труда на посту губернатора. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Мне задача поставлена очень серьезная, и я эту задачу буду выполнять. И очень благодарен президенту за доверие. Я считаю, что это очень высокая оценка моего труда на посту губернатора", - сказал он.

Потомский добавил, что одной из задач для нового главы региона будет продолжить программу развития Орловской области до 2024 года. "Не надо уходить в сторону, как бы ни было тяжело. И ни в коем случае не надо никогда занижать планку, стараться ее всегда завышать. И если такая задача будет поставлена, то успех будет достигнут", - отметил экс-губернатор.

Бывший глава региона добавил, что на новом посту, возможно, займется экологическими вопросами. "Как посчитает полпред, какие задачи поставит, с ними и будем справляться", - оговорился Потомский.

Также он пожелал новому главе региона стойкости, терпения и успехов. "Мне удалось выполнить ряд майских указов президента. Хочу пожелать новому главе региона терпения и успехов", - сказал бывший губернатор.

Потомский отметил, что за время его губернаторского срока регион достиг неплохого уровня развития в сельском хозяйстве. "У нас нет провала в промышленном производстве, у нас нет провала по налогам. Их, правда, не хватает для того, чтобы самостоятельно справляться без помощи федерального центра", - добавил экс-глава региона.