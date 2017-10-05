Глава горкома КПРФ: фракцию в Мосгордуме может возглавить внук Зюганова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Возглавить фракцию КПРФ в Московской городской думе после ухода Андрея Клычкова могут Николай Зубрилин или Леонид Зюганов, внук лидера компартии Геннадия Зюганова. Такое мнение высказал в четверг в беседе с ТАСС член ЦК КПРФ, секретарь московского городского комитета партии Владимир Родин.

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского (КПРФ) и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.

"У нас есть варианты [по кандидатуре руководителя фракции], остаются [во фракции] пока четыре человека. Я считаю, что два из них вполне могут быть руководителем фракции: Зубрилин Николай Григорьевич, а вторая кандидатура - внук Геннадия Андреевича", - сказал Родин.

По его словам, Зубрилин обладает значительным политическим опытом и знаниями в области ЖКХ, пять раз избирался депутатом муниципального совета. Леонида Зюганова он охарактеризовал как "очень толкового молодого человека" и напомнил, что он руководит комиссией Мосгордумы по промышленности.

Также во фракции КПРФ состоят Николай Губенко и Елена Шувалова.

Как ранее сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, довыборы в Мосгордуму по одномандатному округу 21 (в него частично входят районы Выхино-Жулебино и Рязанский), по которому избрался Клычков, должны пройти в течение года с момента освобождения мандата. Выборы губернатора Орловской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года.