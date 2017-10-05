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Клычков назвал свое назначение врио главы Орловской области неожиданным

Политика
5 октября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

По словам руководителя фракции КПРФ в Московской городской думе, это назначение является вызовом и шансом получить ценный опыт

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков признался, что назначение врио губернатора Орловской области стало для него неожиданностью, он считает это вызовом и шансом получить ценный опыт.

"В определенной степени для меня это неожиданное предложение, по разным причинам было принято решение не отказываться", - сказал он ТАСС.

По словам Клычкова, пост врио губернатора позволит получить важный опыт. "Это дополнение ценное, которого, может быть, и не хватало. Я рассматриваю данный вопрос не как покидание Москвы, попытку ее бросить, а как дополнительный вызов, который я попытаюсь реализовать", - отметил он.

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