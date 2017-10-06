Слабунова не считает критическими проблемы с избранием глав муниципалитетов в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова не видит ничего критичного в том, что в ряде муниципалитетов Москвы избранные 10 сентября депутаты не смогли избрать председателей. Партия "Яблоко" совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым сформировала команду кандидатов, которые получили более 270 мест в районных советах столицы, но в некоторых из них, даже в тех, где они располагают большинством голосов, глав муниципалитетов выбрать не удается.

"Ничего критичного не происходит, идет нормальный процесс, рабочий демократический процесс", - сказала она ТАСС, комментируя ситуацию. "Сформировались новые команды, им нужно время для притирки, для переговорного процесса", - считает председатель партии.

По ее словам, в одних районных советах председателей не могут избрать из-за "внешнего вмешательства [префектур], а в других - из-за личных амбиций". "В совете района Хамовники столкнулись личные амбиции депутатов, а в Раменках проблемы возникли из-за поддержки префектурой одного из кандидатов", - пояснила она. "Как мы узнали, в прошлом созыве в Москве были советы, где пять лет не могли избрать председателя, и работали", - добавила Слабунова.

Со своей стороны, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что, по его данным, председателей не удалось избрать примерно в 20-ти районах столицы. По его словам, проблема связана с уставом муниципальных образований, которые требуют избрания председателя не простым большинством голосов, а двумя третями. "По моим данным, в 11 районах Москвы, где у нас большинство, и в девяти, где у нас "блокирующий пакет", председатели не избраны, потому что требуется не просто большинство, а две трети, которых нет ни у нас, ни у наших оппонентов. И поэтому ни избрать председателя, ни поменять устав (это тоже требует две трети голосов) не получается", - объяснил политик.

Вместе с тем Гудков полагает, что советы могут работать пока и без председателей. "Вопросы благоустройства, которые отнесены к их компетенции, депутаты вполне могут решать простым большинством голосов", - указал он. При этом Гудков предположил, что на урегулирование вопроса с избранием председателей муниципальным депутатам понадобится несколько месяцев. "Я надеюсь, они договорятся, но для этого нужно время, думаю, месяца два-три", - сказал он.

Полномочия районного совета депутатов

В соответствии с действующим законодательством районные советы депутатов Москвы согласовывают список объектов благоустройства, разрабатываемый управой, а также формируют собственный список. Кроме того, одним из полномочий муниципального депутата является открытие и приемка работ по благоустройству жилых домов. В сфере ЖКХ депутаты осуществляют контроль за капитальным ремонтом домов и ремонтом подъездов, подписывая акты открытия и приемки работ.

Совет депутатов может вносить предложения по градостроительным проектам, обсуждаемым на публичных слушаниях. Эти предложения должны рассматриваться окружной комиссией по градостроительству, землепользованию и застройке перед утверждением заключения по проекту. Кроме того, совет депутатов может согласовать или отказать в согласовании любого градостроительного проекта площадью до 1,5 тыс. кв. м. и религиозного объекта любой площади, а также новых палаток и киосков, летних веранд у кафе и ресторанов.

Совет согласовывает перевод жилых помещений в нежилые и установку шлагбаумов во дворах. Он также может инициировать опрос жителей любого дома или квартала по любой проблеме или провести районный референдум по вопросам, отнесенным к сфере местного самоуправления, результаты которого будут обязательны для исполнения властями.