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Врио губернатора: Владивосток страдает от безвластия

Политика
7 октября, 11:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, октября. /ТАСС

Андрей Тарасенко высоко оценил команду экс-мера города Игоря Пушкарева

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ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Владивосток страдает от безвластия, заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с представителями СМИ региона в субботу, дав высокую оценку команде экс-мэра города Игоря Пушкарева.

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Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

Пушкарев арестован до 30 ноября 2017 года. По данным следствия, ущерб, нанесенный действиями экс-мэра, составляет 143 млн рублей. Фигурант дела отвергает предъявленные обвинения.

"Нельзя загонять город в безвластие, Владивосток от него страдает. Я знал Игоря Пушкарева по своим прежним местам работы. В деталях уголовного дела пусть разбирается правосудие, но мужик он грамотный, и сделал хорошую команду в мэрии в свое время", - сказал Тарасенко.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку в то время главы региона Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией.

В пятницу, 6 октября, во Владивостоке полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев представил врио губернатора Приморского края Тарасенко региональным властям, депутатам и общественности.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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