Врио губернатора Орловской области представлен правительству и депутатам региона

ОРЕЛ, 7 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов в субботу в Орле представил членам правительства региона и депутатам врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин освободил 45-летнего Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 38-летний Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

"Президент поставил стратегические задачи развития страны, в том числе укрепления ценностей семьи, улучшения демографии, экологии. Эти задачи стоят и перед Орловской областью. Нужно привлекать и подготавливать квалифицированных специалистов, талантливую молодежь в производственную сферу. Еще одна задача - привлечение инвестиций, создание условий для развития бизнеса. Уверен, что ваша активная позиция, накопленный опыт помогут развивать Орловскую область ", - сказал Беглов.

На церемонии присутствовали члены правительства региона, депутаты областного Совета народных депутатов, администрации Орла, руководители федеральных структур, представители общественности.

Клычков, ранее называвший свое назначение врио главы области неожиданным, отметил, что намерен решать экономические задачи региона невзирая на политические разногласия.

"Я благодарю президента за высокое доверие. Моя задача - создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции, развивать социальную сферу. Важно привлекать для этого все заинтересованные стороны, отбросив политические разногласия. Впереди у нас огромный объем работы, многое было уже сделано Вадимом Потомским и его командой, все благие начинания будут продолжены, я уверен, мы будем взаимодействовать и дальше", - сказал он.