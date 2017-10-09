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РФ и Турция на экспертном уровне продолжают переговоры по С-400

Политика
9 октября, 13:10 дата обновления: 9 октября, 13:33 UTC+3

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, что Анкара может отказаться от покупки комплекса

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Турция продолжают переговоры по поставкам С-400, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я могу сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются", - таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, что Турция может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может отказаться от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре сообщал, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и задаток уже внесен. Эту информацию подтверждал помощник президента РФ Владимир Кожин. При этом он говорил, что "вопрос о передаче Турции технологий производства зенитных систем С-400 не обсуждается".

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