РФ и Турция на экспертном уровне продолжают переговоры по С-400

Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФПолитика 9 октября, 14:33
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВСпорт 9 октября, 14:28
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей НеверовБиографии и справки 9 октября, 14:20
Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо ВасильеваПолитика 9 октября, 14:16
Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по костиОбщество 9 октября, 14:11
Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018Транспорт 9 октября, 14:00
Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузлеТранспорт 9 октября, 13:53
В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной ЧегетСеверный Кавказ 9 октября, 13:46
Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосдумеПолитика 9 октября, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Турция продолжают переговоры по поставкам С-400, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я могу сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются", - таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, что Турция может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может отказаться от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре сообщал, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и задаток уже внесен. Эту информацию подтверждал помощник президента РФ Владимир Кожин. При этом он говорил, что "вопрос о передаче Турции технологий производства зенитных систем С-400 не обсуждается".