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Сурков и Волкер обменялись мнениями о нынешней ситуации на Украине

Политика
9 октября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Дмитрий Песков рассказал о встрече двух политиков и подчеркнул, что изменения на Украине могут быть обеспечены только участниками этого конфликта

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал оценку итогам встречи помощника главы российского государства Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера.

"Что касается встречи Суркова и Волкера, ну, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации. Вот все, что можно сказать", - признался журналистам представитель Кремля.

Встреча Суркова и Волкера прошла 7 октября в Белграде.

Говоря о том, как можно добиться улучшения ситуации на Украине, Песков заметил, что "изменения на земле не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США". "Изменения на земле могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "для изменения ситуации на земле необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а на решение проблем мирными политическими средствами".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Сурков, Владислав Юрьевич
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