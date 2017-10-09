Сурков и Волкер обменялись мнениями о нынешней ситуации на Украине

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал оценку итогам встречи помощника главы российского государства Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера.
"Что касается встречи Суркова и Волкера, ну, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации. Вот все, что можно сказать", - признался журналистам представитель Кремля.
Встреча Суркова и Волкера прошла 7 октября в Белграде.
Говоря о том, как можно добиться улучшения ситуации на Украине, Песков заметил, что "изменения на земле не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США". "Изменения на земле могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс", - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, "для изменения ситуации на земле необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а на решение проблем мирными политическими средствами".