Комитет Госдумы поддержал введение пожизненных тюремных сроков за вербовку террористов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении проект закона, вводящего пожизненное заключение за вербовку в ряды террористов. Инициатива была разработана и внесена на рассмотрение первым замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.

Депутат предложил внести поправки в ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, согласно которым предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями Уголовного кодекса РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, в том числе ее финансирование, как преступления, максимальное наказание за которые предусматривается в виде пожизненного лишения свободы.

В пояснительной записке автор подчеркивает, что инициатива направлена на усиление борьбы с вербовкой террористов в целом. По мнению разработчика законопроекта, "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями".

В соответствии с действующим законодательством, наказание за преступления вербовщиков предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Депутат считает такие санкции несоразмерными с тяжестью преступлений. "Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов. Действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым", - заявил он.