Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы поддержал введение пожизненных тюремных сроков за вербовку террористов

Политика
10 октября, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Согласно действующему законодательству, срок лишения свободы за совершение такого преступления составляет от пяти до десяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении проект закона, вводящего пожизненное заключение за вербовку в ряды террористов. Инициатива была разработана и внесена на рассмотрение первым замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.

Депутат предложил внести поправки в ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, согласно которым предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями Уголовного кодекса РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, в том числе ее финансирование, как преступления, максимальное наказание за которые предусматривается в виде пожизненного лишения свободы.

В пояснительной записке автор подчеркивает, что инициатива направлена на усиление борьбы с вербовкой террористов в целом. По мнению разработчика законопроекта, "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями".

В соответствии с действующим законодательством, наказание за преступления вербовщиков предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Депутат считает такие санкции несоразмерными с тяжестью преступлений. "Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов. Действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шхагошев, Адальби Люлевич
Темы
"Единая Россия" Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
2
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама