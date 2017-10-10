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Воскресенский хочет сделать Ивановскую область одним из передовых регионов России

Политика
10 октября, 15:03 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Врио губернатора заявил также, что в соей работе он намерен опираться на таланты и инициативу местных жителей

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ивановская область должна быть в числе передовых российских регионов. Об этом написал временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский на своей странице в Facebook.

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Биография врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского

"Президент доверил мне важную и ответственную работу - с сегодняшнего дня исполняю обязанности губернатора Ивановской области. В России область с названием Ивановская должна быть в числе передовых. Все для этого сделаю. Опираться буду на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области", - написал Воскресенский.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, врио главы региона до выборов назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замминистра экономического развития РФ.

Воскресенскому 41 год, он родился в Москве, окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова, работал в различных аудиторских и других компаниях, с 2004 года - в Экспертном управлении Кремля, с 2008 по 2012 год впервые занимал должность замминистра экономического развития, затем, до 2014 года - заместителя полпреда президента в СЗФО, с августа 2014 года вернулся на пост замглавы МЭР РФ.

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