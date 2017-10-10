Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить "Христианское государство"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в вторник запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь", а также внести представление министру культуры РФ Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм "Матильда".

Текст своего обращения парламентарий опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

"Прошу реализовать предоставленные законом полномочия... и обратиться в суд с просьбой запретить деятельность Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", - говорится в документе.

Поклонская также просит "внести представление в адрес министра культуры РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона, устранения их причин и способствующих им условий путем отзыва прокатного удостоверения на фильм режиссера [Алексея] Учителя "Матильда", который уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей".

Ранее МВД РФ предъявило обвинение лидеру организации "Христианское государство - Святая Русь" Александру Калинину, проходящему по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.